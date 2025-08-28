Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Am späten Mittwochabend ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt-West ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 29-jähriger E-Roller-Fahrer am Kopf verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 29-Jährige mit einem E-Scooter gegen 22:45 Uhr auf dem Ahaweg in Fahrtrichtung BBBank Wildpark. Zeitgleich fuhr dessen 35-jähriger Bekannter mit seinem Mercedes neben ihm. Zeugenaussagen zufolge soll sich der E-Roller-Fahrer während der Fahrt am halb geöffneten Beifahrerfenster des Autos festgehalten haben.

Wohl beim Versuch, einer Warnbake auszuweichen, verlor der Rollerfahrer offenbar das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie an dem E-Roller entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

