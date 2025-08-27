PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gericht erlässt Haftbefehl gegen 21-Jährigen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen eine 17-jährige Bekannte auf der Straße körperlich massiv angegangen zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige gegen 02:50 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit der Jugendlichen in Streit geraten. Die Polizei erhielt von Zeugen Kenntnis darüber, dass der Beschuldigte die wegrennende Geschädigte auf der Karlstraße verfolgte und sie auf Höhe der Kaiserstraße an den Haaren zu Boden gerissen haben soll. Auf dem Boden liegend soll er mehrfach gegen den Kopf und den Körper der 17-Jährigen getreten haben. Wohl erst mit dem Einschreiten zweier Zeuginnen konnte der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von weiteren Handlungen abgehalten werden.

Die Jugendliche wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde sie bei dem Angriff nicht schwer verletzt.

Zur Behandlung einer Schürfwunde am Kinn wurde auch der Beschuldigte in eine Klinik gefahren. Hier bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes und spuckte die Beamten mehrfach an.

Der 21-Jährige wurde am 26.08.2025 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 17:06

    POL-KA: (KA) Rheinstetten - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Polizei sucht nach Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Ein Pkw kollidierte am Dienstagmittag in Rheinstetten-Mörsch mit einer Straßenbahn. Die 81-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge jedoch glücklicherweise nur leicht. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die Autofahrerin gegen 15:10 Uhr mit ihrem BMW in westlicher Richtung im ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 16:29

    POL-KA: (KA) Malsch - Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz nach Brand eines Kaufhauses

    Karlsruhe (ots) - Der Brand eines Kaufhauses in Malsch löste am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen hierbei keine Personen zu Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach in einem Textildiscounter in der Sezanner Straße gegen 14:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren