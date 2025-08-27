Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gericht erlässt Haftbefehl gegen 21-Jährigen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am frühen Dienstagmorgen eine 17-jährige Bekannte auf der Straße körperlich massiv angegangen zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige gegen 02:50 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit der Jugendlichen in Streit geraten. Die Polizei erhielt von Zeugen Kenntnis darüber, dass der Beschuldigte die wegrennende Geschädigte auf der Karlstraße verfolgte und sie auf Höhe der Kaiserstraße an den Haaren zu Boden gerissen haben soll. Auf dem Boden liegend soll er mehrfach gegen den Kopf und den Körper der 17-Jährigen getreten haben. Wohl erst mit dem Einschreiten zweier Zeuginnen konnte der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von weiteren Handlungen abgehalten werden.

Die Jugendliche wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde sie bei dem Angriff nicht schwer verletzt.

Zur Behandlung einer Schürfwunde am Kinn wurde auch der Beschuldigte in eine Klinik gefahren. Hier bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes und spuckte die Beamten mehrfach an.

Der 21-Jährige wurde am 26.08.2025 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell