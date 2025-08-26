PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz nach Brand eines Kaufhauses

Karlsruhe (ots)

Der Brand eines Kaufhauses in Malsch löste am Dienstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen hierbei keine Personen zu Schaden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach in einem Textildiscounter in der Sezanner Straße gegen 14:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Der Dachstuhl des Gebäudes stand zeitweise in Vollbrand.

Die Feuerwehr war mit einer hohen Anzahl an Kräften im Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 16:00 Uhr an und führten zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Bereich des Brandortes.

Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

