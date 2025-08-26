Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Pkw kollidierte am Dienstagmittag in Rheinstetten-Mörsch mit einer Straßenbahn. Die 81-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge jedoch glücklicherweise nur leicht.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die Autofahrerin gegen 15:10 Uhr mit ihrem BMW in westlicher Richtung im Kreisverkehr Rappenwörthstraße/Mörscher Straße. Hierbei übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache eine in Fahrtrichtung Karlsruhe fahrende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst und mitgeschoben. Das Fahrzeug kam schließlich zwischen einem Strommast und der Bahn eingeklemmt zum Stehen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Verletzte aus ihrem Fahrzeug. Ein Rettungswagen transportierte sie anschließend mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Passant zog sich im Zuge seiner unterstützenden Rettungsmaßnahmen eine leichte Schnittverletzung zu, die jedoch nicht medizinisch versorgt werden musste.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

