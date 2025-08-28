Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel- Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der L555

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 555 bei Waghäusel sind am Mittwochmittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin gegen 12:00 Uhr gemeinsam mit ihrer 12-jährigen Beifahrerin auf der L555 in Richtung Philippsburg. Beim Abbiegen nach links in die Haslacher Straße übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Mercedes-Benz. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu, das 12-jährige Mädchen erlitt Prellungen am Bein. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die L555 bis etwa 13:55 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell