POL-DO: Fahndungserfolg: Vermisster 91-Jähriger wieder da

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0971 Ein Pilzsammler hat am Freitag in einem Waldstück einen gefährlichen Fund gemacht. In einem Rucksack befand sich Munition für Kriegswaffen. Der Sammler fand den Rucksack gegen Mittag in einem Waldgebiet im Bereich der Straße Strümpenbusch in Mengede. In dem Rucksack befanden sich mehrere Handgranaten, eine Mörsergranate, die Abdeckung einer Holzspitzladung sowie ...

