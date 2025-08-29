Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Größerer Einsatz nach Brand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend brach im Ortsteil Graben ein Feuer in einem Wohnhaus aus und sorgte für ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr.

Nach aktuellem Kenntnisstand entzündete sich im Keller des Gebäudes in der Spöcker Straße gegen 19:25 Uhr auf bislang noch ungeklärte Art und Weise ein Feuer. Die Flammen griffen offenbar sogleich auf eine in das Erdgeschoss führende Holztreppe über.

Einsatzkräfte der umgehend alarmierten Feuerwehr bekämpften den Brand und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Gegen 20:10 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht.

Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich sieben Personen innerhalb des Gebäudes, die glücklicherweise allesamt ohne Verletzungen das Haus verlassen konnten. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das Gebäude nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden von Seiten der Gemeinde vorrübergehend untergebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell