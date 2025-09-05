POL-ME: Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen" ein - 2509024
Ratingen (ots)
Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.
Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizistinnen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.
Am Samstag, 13. September 2025, ist der "STREIFENwagen" in Ratingen-Hösel anzutreffen: In der Zeit von 10 bis 13 Uhr steht er dann mit dem Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Dirk van der Maarl vor dem Hösel-Center an der Heiligenhauser Straße.
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, am "STREIFENwagen" das Gespräch mit dem Bezirksdienstbeamten zu suchen und sich zu allgemeinen Fragen, aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten zu lassen.
