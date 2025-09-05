Polizei Mettmann

POL-ME: VW Golf Sportsvan gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509021

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 4. September 2025, wurde in Ratingen ein VW Golf Sportsvan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr stellte ein 90-jähriger Mann aus Monheim am Rhein seinen zehn Jahre alten VW Golf Sportsvan am Straßenrand an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 43 ab. Gegen 22 Uhr bemerkte er, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem VW einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der graue Sportsvan gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 20.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Berliner Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

