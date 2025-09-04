PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Kurioser Unfall: Auto durch Garagenwand geschoben - 2509019

POL-ME: Kurioser Unfall: Auto durch Garagenwand geschoben - 2509019
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Haan (ots)

Am Mittwoch, 3. September 2025, kam es in Haan zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein BMW fuhr durch das geschlossene Tor in eine Garage und drückte das darin befindliche Auto durch die Rückwand gegen ein benachbartes Haus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr durchbrach ein 76-jähriger Duisburger aus unbekannten Gründen mit seinem BMW 540i von außen ein Garagentor in der Friedrich-Ebert-Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein in der Garage stehender Mercedes-Benz 190 durch die Rückwand gedrückt und kam erst an der Fassade eines angrenzenden Einfamilienhauses zum Stehen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den Autos, der Garage und am betroffenen Haus entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Beide Autos wurden von der Feuerwehr mit technischen Mitteln befreit.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren