POL-ME: Kurioser Unfall: Auto durch Garagenwand geschoben - 2509019

Haan (ots)

Am Mittwoch, 3. September 2025, kam es in Haan zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein BMW fuhr durch das geschlossene Tor in eine Garage und drückte das darin befindliche Auto durch die Rückwand gegen ein benachbartes Haus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr durchbrach ein 76-jähriger Duisburger aus unbekannten Gründen mit seinem BMW 540i von außen ein Garagentor in der Friedrich-Ebert-Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein in der Garage stehender Mercedes-Benz 190 durch die Rückwand gedrückt und kam erst an der Fassade eines angrenzenden Einfamilienhauses zum Stehen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den Autos, der Garage und am betroffenen Haus entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Beide Autos wurden von der Feuerwehr mit technischen Mitteln befreit.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

