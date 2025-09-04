Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter bedroht 52-Jährigen mit Messer - 2509017

Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 3. September 2025, kam es in Langenfeld zu einer Auseinandersetzung von sechs Männern, bei der ein Beteiligter auch ein Messer einsetzte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen.

Gegen 22:15 Uhr verließen zwei Männer aus Langenfeld sowie ein Overather ein Restaurant an der Solinger Straße. Vor den Räumlichkeiten kamen ihnen drei weitere Männer entgegen, die provokant auftraten und sich aggressiv verhielten. Bei der anschließenden Auseinandersetzung zückte einer der Unbekannten ein Messer und bedrohte den 52-Jährigen damit. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung der Bachstraße.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - schwarze Jacke - südländisches Erscheinungsbild

Person 2:

- männlich - 20 bis 25 Jahre - rote Jacke - südländisches und kräftiges Erscheinungsbild

Person 3:

- männlich - 20 bis 25 Jahre - südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Diese nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

