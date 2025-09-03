Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Einkaufen: Polizistin stellt Ladendiebin - 2509015

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Allzeit bereit, auch außerhalb des Dienstes: Auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte können sich die Bürgerinnen und Bürger stets verlassen: So stellte am Dienstag (2. September 2025) in Hilden eine 34-jährige Polizistin, die sich derzeit in Elternzeit befindet, eine Ladendiebin - trotz heftiger Gegenwehr.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:40 Uhr hatte der Filialleiter eines Discounters an der Richrather Straße eine Frau beobachtet, die Waren aus den Auslagen entnommen hatte und dann ohne zu bezahlen versuchte, den Laden zu verlassen. Als der Filialleiter beabsichtigte, die Frau zu stellen, kam es im Bereich des Ausgangs zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei riss sich die Ladendiebin los und flüchtete nach Draußen.

Eine 34-jährige Polizistin, die gerade privat in dem Discounter zum Einkaufen war, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Sie lief der Ladendiebin hinterher und konnte sie noch auf dem Parkplatz einholen. Trotz heftiger Gegenwehr konnte sie die Ladendiebin stellen und bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der Ladendiebin um eine 29-jährige Irakerin handelte, die bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Sie hatte Waren im Wert von mehr als 100 Euro entwendet.

Sie wurde vorübergehend festgenommen und musste mit zur Wache. Gegen die Frau wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell