POL-ME: Kollision im Kreisverkehr: Rollerfahrer schwer verletzt - 2509013
Ratingen (ots)
Am Dienstag, 2. September 2025, kam es in Ratingen-Breitscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto mit einem Motorroller kollidierte. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ratinger mit seinem Ford Focus die Kölner Straße in Fahrtrichtung Ratingen. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Kölner Straße / Am Krummenweg / Mülheimer Straße missachtete er die Vorfahrt eines 83-jährigen Duisburgers, der mit seinem Motorroller den Kreisverkehr befuhr.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreisverkehr zwischen Kölner Straße und der Straße Am Krummenweg für den übrigen Verkehr.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell