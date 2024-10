Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Räuberischer Diebstahl im Norma in der Car-Benz-Straße - 31-Jähriger schlägt Mitarbeiter (08.10.2024)

Konstanz (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagmittag in einem Discounter in der Carl-Benz-Straße einen räuberischen Diebstahl begangen. Ein 45 Jahre alter Mitarbeiter des Norma beobachtete zunächst, wie zwei Männer diverse Waren in einen mitgeführten Rucksack und eine Tasche steckten. Nachdem sie an der Kasse anschließend lediglich drei weitere Artikel bezahlten, sprach sie der 45-Jährige nach dem Kassenbereich an und forderte sie auf ihn in das Büro zu begleiten. Daraufhin ergriffen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 31 und 43 Jahren zunächst die Flucht, wobei der Jüngere dabei seinen Geldbeutel verlor. Bei dem Versuch zumindest einen der beiden aufzuhalten, schlug der 31-Jährige dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und entkam zunächst ebenfalls. Aufgrund des verlorenen Geldbeutels kehrten jedoch beide Tatverdächtigen kurz darauf zurück. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf die Straße entlassen.

