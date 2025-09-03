Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509014

Mettmann / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Montag, 1. September 2025, gegen 7:15 Uhr, bis Dienstag, 2. September 2025, gegen 15:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Tür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 2. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14:45 und 18 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in einem Wohngebiet östlich der Florastraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

