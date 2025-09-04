Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Ehemann stellt sich nach Tötungsdelikt - 2509016

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwochabend, 3. September 2025, stellte sich ein 35-jähriger Mann aus Monheim am Rhein bei einer Polizeiwache und gab an, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mittels körperlicher Gewalt getötet zu haben. Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte fanden die 35-jährige Frau tot in der angegebenen Wohnung. Der Mann wurde festgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:40 Uhr betrat der 35-jährige Deutsche eine Polizeiwache in Leverkusen. Er gab an, dass er am selben Tag seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung auf der Tempelhofer Straße in Monheim am Rhein im Rahmen eines familiären Streits mittels körperlicher Gewalt getötet habe.

Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte fuhren sofort zu der angegebenen Wohnung, konnten aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Der polizeilich noch nicht in Erscheinung getretene Mann wurde festgenommen und wird noch heute einer Haftrichterin oder einem Haftrichter vorgeführt.

Unter der Leitung des Polizeipräsidiums in Düsseldorf wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und zu den Hintergründen der Tat.

