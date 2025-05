Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Schwerte (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Freitag (30.05.2025) Zutritt in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße "In der Servine" in Schwerte verschafft.

Durch Aufhebeln der Terassentür gelangte der Täter gegen 23.00 Uhr in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss.

Durch die Geräusche wurde die schlafende Bewohnerin geweckt. Diese begab sich ins Wohnzimmer und traf dort auf eine unbekannte Person. Diese flüchtete in den Garten, als die Geschädigte anfing zu schreien.

Die männliche Person soll ca. 165 cm groß und maskiert gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell