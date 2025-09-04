Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509020

Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 3. September 2025, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Velbert ein. Sie drangen zwischen 9:30 Uhr und 13:20 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Haus am Hellerkamp ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Dienstag, 2. September 2025, 10 Uhr, und Mittwoch, 3. September 2025, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täterinnen oder Täter die Eingangstür einer Wohnung am Fritz-Gressard-Platz auf und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Der so entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

