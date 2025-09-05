PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Notfall am Steuer: Ratingerin schwer verletzt - 2509022

POL-ME: Notfall am Steuer: Ratingerin schwer verletzt - 2509022
  • Bild-Infos
  • Download

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 4. September 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-Jährige schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr wollte die Ratingerin mit ihrem Opel Crossland aus einer Parklücke in der Straße Ulenbroich ausparken, als sie vermutlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie beschädigte mit ihrem Opel einen geparkten Suzuki JT, bevor sie frontal gegen eine Hauswand prallte.

Die 79-Jährige wurde dabei schwer verletzt, es bestand Lebensgefahr. Von den herbeigerufenen Rettungskräften wurde die Ratingerin daher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel der Seniorin war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Autos und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren