POL-ME: Notfall am Steuer: Ratingerin schwer verletzt - 2509022

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 4. September 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-Jährige schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr wollte die Ratingerin mit ihrem Opel Crossland aus einer Parklücke in der Straße Ulenbroich ausparken, als sie vermutlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie beschädigte mit ihrem Opel einen geparkten Suzuki JT, bevor sie frontal gegen eine Hauswand prallte.

Die 79-Jährige wurde dabei schwer verletzt, es bestand Lebensgefahr. Von den herbeigerufenen Rettungskräften wurde die Ratingerin daher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel der Seniorin war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Autos und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe.

