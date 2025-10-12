Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Körperverletzung auf dem Weinfest "Haiselscher"
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Samstag, den 11.12.2025, gegen 18:50 Uhr kam es auf dem Weinfest "Haiselscher" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen aus Ludwigshafen. Dieser wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
Seibt, PK
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
