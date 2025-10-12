PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Körperverletzung auf dem Weinfest "Haiselscher"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 11.12.2025, gegen 18:50 Uhr kam es auf dem Weinfest "Haiselscher" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen aus Ludwigshafen. Dieser wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Seibt, PK

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 15:21

    POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 10.10.2025 auf 11.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter das Mountainbike des Geschädigten (Marke: Specialized), welches angeschlossen in der Straße "Am Speyerbach" vor einem dortigen Wohnanwesen stand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Seibt, PK Telefon: 06321 854-0 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 15:19

    POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 10.10.2025, 16:30 Uhr bis 11.10.2025, 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Theodor-Haubach-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:56

    POL-PDNW: Fahrradfahrer verursacht Schaden und flüchtet

    Haßloch(Pfalz) (ots) - Am 11.10.2025, gg. 13:00 Uhr kam es am Kreisverkehr der L532 (Neustadter Straße/Westrandstraße) in Haßloch zu einer Verkehrsunfallflucht eines Fahrradfahrers. Die 32jährige geschädigte Pkw-Fahrerin kam aus Richtung Neustadt und stand verkehrsbedingt an der Einfahrt zum Kreisverkehr. Der bis jetzt unbekannte Radfahrer befuhr die dortige Fahrradüberfuhrt und fuhr gegen den wartenden Pkw. Der ...

    mehr
