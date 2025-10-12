Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf dem Weinfest "Haiselscher"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 11.12.2025, gegen 18:50 Uhr kam es auf dem Weinfest "Haiselscher" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen aus Ludwigshafen. Dieser wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell