LPI-EF: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagmorgen im Erfurter Süden. Gegen 05:45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer den Kreisverkehr in der Blücherstraße in Richtung Kranichfelder Straße. Zeitgleich näherte sich ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem rechten Gehweg der Scharnhorststraße aus Richtung Innenstadt dem Kreisverkehr. Als der 45-Jährige vom Gehweg auf die Blücherstraße fuhr, offenbar mit dem Ziel, den unweit gelegenen Fußgängerüberweg zu erreichen, kam es zur Kollision mit dem Ford. Der Pedelec-Fahrer prallte u. a. mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen trug der 45-Jährige keinen Fahrradhelm. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

In Deutschland besteht zwar keine gesetzliche Helmpflicht für Fahrrad- oder Pedelec-Fahrer. Dennoch rät die Polizei dringend zum Tragen eines Helms. Dieser kann bei Unfällen schwere Kopfverletzungen verhindern und schützt damit das Wichtigste, was der Mensch hat: seinen Kopf. (DS)

