Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Winzerfestumzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.10.2025 fand im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr der Neustadter Winzerfestumzug statt. Bei bestem Wetter bestaunten rund 80.000 Besucher entlang der Umzugsstrecke die insgesamt 107 Festwagen und -gruppen. Aus polizeilicher Sicht verlief der Winzerfestumzug friedlich und störungsfrei. Lediglich im Nachgang kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer anschließenden Widerstandshandlung, sowie zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Abreiseverkehr. Abschließend ist festzustellen, dass die gute Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter, der Stadt Neustadt, den Rettungskräften und der Polizei zum Gelingen des Einsatzes beigetragen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Mathis, PHK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

