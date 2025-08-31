PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kühlhaus

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in das Kühlhaus eines Restaurants an der Ochsenstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und entwendeten Nahrungsmittel im Wert mehrerer tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

