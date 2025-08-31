Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kühlhaus
Nordhorn (ots)
Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in das Kühlhaus eines Restaurants an der Ochsenstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und entwendeten Nahrungsmittel im Wert mehrerer tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell