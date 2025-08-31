POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kühlhaus

Lahn (ots) - Am Samstagabend ist es an der Gewerbestraße rechts zum Brand einer Lager- und Maschinenhalle gekommen. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen etwa 19:30 Uhr alarmiert. Das etwa 45 x 50 Meter große Gebäude und die darauf montierte PV-Anlage gerieten in der Folge in einen sogenannten Vollbrand und wurden vollständig zerstört. Der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen ...

