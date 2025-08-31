Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - 15-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Vrees (ots)

Am Samstagabend ist es an der Kreuzung Werlter Straße / Rastorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche war gegen 18:30 Uhr auf der Werlter Straße in Richtung Peheim unterwegs. Als er auf die Rastorfer Straße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Kleinbus eines 66-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Es besteht Lebensgefahr. Der 66-Jährige Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt.

