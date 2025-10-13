Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kontrollstelle
Kirchheim an der Weinstraße (ots)
Am Montag den 13.10.2025 wurde zwischen 09:15 Uhr und 11:00 Uhr an der B271 in der Gemarkung Kirchheim an der Weinstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden neun Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ein mitgeführtes Mobiltelefon benutzten. Ein Fahrzeugführer hatte während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Aufgrund von Fahrzeugmängeln mussten insgesamt drei sogenannte Mängelberichte ausgestellt werden.
