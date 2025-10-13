PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Montag den 13.10.2025 wurde zwischen 09:15 Uhr und 11:00 Uhr an der B271 in der Gemarkung Kirchheim an der Weinstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden neun Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ein mitgeführtes Mobiltelefon benutzten. Ein Fahrzeugführer hatte während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Aufgrund von Fahrzeugmängeln mussten insgesamt drei sogenannte Mängelberichte ausgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
