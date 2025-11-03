PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Dremmen (ots)

An der Straße Dorfweg brachen bislang unbekannte Personen am Freitag (31. Oktober), zwischen 19.25 Uhr und 21.10 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Zunächst versuchten sie an einem nebenliegenden Haus eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam die Terrassentür des Nachbarhauses und entwendeten eine Geldbörse. Dabei wurden sie durch Zeugen gestört. Bei ihrer anschließenden Flucht verloren sie offenbar den Schmuck, den sie stehlen wollten und ließen ihn zurück. Die Ermittlungen zu den Taten wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

