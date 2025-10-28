POL-OF: Unfallbedingtes Verkehrschaos auf der Autobahn 66; Unbekannte bespuckten und schlugen Taxifahrer; Zeugensuche nach Zusammenstoß im Kreisverkehr; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Unfallbedingtes Verkehrschaos - Autobahn 66 / Main-Kinzig-Kreis

(me) Am Dienstag mussten vermutlich viele Pendlerinnen und Pendler ihren angedachten Arbeitsbeginn nach hinten verschieben. Ursächlich hierfür waren bislang fünf bekanntgewordene Verkehrsunfälle zwischen 5.40 Uhr und 7.20 Uhr auf der Autobahn 66. Den Anfang machte ein Transporter-Fahrer der offenbar aufgrund der Nässe zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit diesem in einem Graben zum Stehen kam. Zwischen Bad Soden-Salmünster und Bad Orb waren drei Autolenker in einen Auffahrunfall involviert. Bei Langenselbold fuhr eine Dame mit ihrem Gefährt in die Leitplanke, wodurch sich diese verletzte. Zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gründau-Rothenbergen krachte es innerhalb weniger hundert Meter gleich doppelt. Neben einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten fuhr kurz darauf nochmal ein Wagen auf ein anderes Auto auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Südosthessen jeweils unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

2. Unbekannte bespuckten und schlugen Taxifahrer: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hanau

(fg) Ein Taxifahrer wurde vergangenen Dienstagmorgen (21. Oktober), gegen 8.50 Uhr, in der Straße "Heumarkt" von drei unbekannten Männern und zwei Frauen körperlich angegangen, weshalb die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Taxifahrer, der in einem blauen VW Sharan mit FB-Kennzeichenschildern unterwegs war, einen Fahrgast aufzunehmen. Plötzlich seien insgesamt drei Männer und zwei Frauen eingestiegen. Der VW-Fahrer wies die Personen darauf hin, dass er aus Sicherheitsgründen lediglich vier Personen befördern dürfe. Es kam im weiteren Verlauf zu einer verbalen Auseinandersetzung. Eine der Frauen habe den 35 Jahre alten Fahrer dann angespuckt, die anderen "Fahrgäste" hätten auf ihn eingeschlagen. Anschließend rannten die fünf Personen, von denen keine detaillierte Beschreibung vorliegt, in Richtung Kanaltorplatz davon. Der Taxifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Zeugensuche nach Zusammenstoß im Kreisverkehr - Hanau

(me) Am Montagabend stießen zwei Autofahrer in einem Kreisverkehr im Bereich des Gailingsweg und der Hermann-Ehlers-Straße zusammen. Gegen 21.30 Uhr übersah ein 59 Jahre alter VW-Lenker mutmaßlich beim Einfahren in den Kreisel eine bereits dort fahrende 19-Jährige und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde die Hanauerin leichtverletzt. Der Schaden an den beiden Autos wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

4. Polizei zeigt weiterhin Präsenz - Hanau

(me) Nach der kürzlich gelungenen Festnahme von drei Männern am vergangenen Wochenende (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6145505) führte die Polizei, unter Leitung des Hanauer Reviers, auch am Montag weitere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Ziel war neben der Aufklärung möglicher Verstöße und Straftaten vor allem die Stärkung des Sicherheitsgefühls durch sichtbare Präsenz. Mit Unterstützung der Stadtpolizei Hanau wurden Personen innerhalb der seit August geltenden Waffenverbotszone überprüft; dabei zogen die Ordnungshüter zwei dort mitgeführte und demnach verbotene Einhandmesser aus dem Verkehr. Zusätzlich wurden Lokalitäten in der Innenstadt geprüft, wobei mehrere Verstöße im Zusammenhang mit dem Verkauf von E-Zigaretten festgestellt wurden.

5. Zeugensuche nach beschädigtem Kindergarteneigentum - Erlensee

(me) Die Polizeistation Langenselbold ist auf der Suche nach Zeugen, die zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 8 Uhr, auf dem Gelände eines Kindergartens in der Konrad-Adenauer-Straße etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben. Bislang Unbekannte betraten in dieser Zeit offenbar das Grundstück und machten sich mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand an den Spielgeräten der Kinder zu schaffen. An diesen richteten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06183 91155-0.

6. Geldbörse beim Einkauf entwendet: Wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(me) Ein älterer Herr aus Gelnhausen ist seit Donnerstag nicht mehr im Besitz seiner Geldbörse. Gegen 15.30 Uhr besuchte der Mann einen Supermarkt im Weißkirchenweg und wurde dort offenbar zum Ziel des bislang unbekannten Langfingers. Kurzum entnahm der Dieb den Geldbeutel aus der Gesäßtasche des Mannes und machte sich mit seiner Beute auf und davon. Der Wert des Portemonnaies und ihres Inhalts wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei aus Hanau nimmt Hinweise unter der Hotline 06181 100-123 entgegen.

