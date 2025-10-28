Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei kontrollierte Beleuchtungseinrichtungen: "Gutes Licht! Gute Sicht!"

Hanau / Autobahnen 45 und 66 (ots)

(fg) Der Herbst hat nun richtig Einzug gehalten und nach der stattgefundenen Zeitumstellung sind die Verkehrsteilnehmer vermehrt in der Dämmerung und Dunkelheit unterwegs - eine funktionierende Beleuchtung ist da Pflicht.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen der aktuell stattfindenden Aktionswochen "Licht-Sicht-Test" führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion am Montagabend bis kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet von Hanau und auf den Autobahnen 45 sowie 66 Verkehrskontrollen durch, wobei gezielt die Beleuchtungseinrichtungen der angehaltenen Autos und auch Lastkraftwagen kontrolliert wurden.

Fast alle der gesichteten und auch kontrollierten Fahrzeuge waren ordnungsgemäß beleuchtet. Beanstandungen waren die Ausnahme. Lediglich zwölf Fahrzeugführer bekamen aufgrund defekter Lichter Mängelkarten ausgehändigt; diese Mängel müssen nun in einem gewissen Zeitraum behoben werden. Des Weiteren war ein Autofahrer ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs; auf ihn kommt daher ein Strafverfahren zu. Die Verkehrsspezialisten ahndeten bei drei LKW-Fahrern zudem Verstöße gegen die geltenden Sozialvorschriften.

Im Rahmen der "Licht-Test-Wochen" können Interessierte die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs unter anderem in einer teilnehmenden Autowerkstatt überprüfen lassen. Beim "Licht-Test" wird die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und auf die richtige Einstellung getestet:

- Fern- und Abblendlicht - Rückfahrscheinwerfer - Begrenzungs- und Parkleuchten - Bremsleuchten - Schlussleuchten - Warnblinkanlage - Fahrtrichtungsanzeiger - Nebelschlussleuchte - Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer - Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer

Die Polizei zeigte sich mit dem Ergebnis der Lichtkontrolle zum Beginn der dunklen Jahreszeit sehr zufrieden. Nur wenige Fahrzeuge wiesen Mängel an der Beleuchtung auf, was deutlich macht, dass die meisten Verkehrsteilnehmenden auf eine einwandfreie Beleuchtung achten. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit aller im Straßenverkehr. Weitere Informationen sind unter nachfolgender Internetseite abrufbar: https://www.licht-test.de/

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 28.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

