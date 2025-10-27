Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Zeugenaufruf: Polizei sucht nach wie vor nach flüchtiger Radfahrerin - 76-jährige Businsassin verstorben

Stadt Offenbach (ots)

(fg) Vergangenen Dienstag ereignete sich gegen 16.35 Uhr auf der Landesstraße 3405 in Höhe Waldzoo / Leimenkautschneise zwischen Offenbach und Heusenstamm eine Verkehrsunfallflucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6142452). Die 76 Jahre alte Businsassin, die sich infolgedessen schwere Verletzungen zugezogen hatte, ist mittlerweile verstorben.

Die Suche nach der flüchtigen Radfahrerin erbrachte bislang keine Ergebnisse, weshalb sich die Unfallfluchtermittler erneut mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wenden. Die gesuchte Frau war mit einem silberfarbenen Damenrad in südliche Richtung unterwegs - jedoch nicht wie vorgeschrieben auf dem parallel verlaufenden Radweg (Zeichen 240), sondern auf der Straße. Sie wirkte korpulent und trug eine weiße Jacke mit Pelzkragen. Sie habe im Moment des Überholvorgangs durch den Linienbus wohl plötzlich nach links gelenkt, so die bisherigen Erkenntnisse. Infolgedessen habe der Busfahrer stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf stürzte die Insassin und kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf die bis dato unbekannte Radlerin geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei der Unfallfluchtgruppe.

Offenbach, 27.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell