Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: PKW Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert
Kaiserslautern (ots)
Ein 42-Jähriger Mann fuhr am Freitagabend unter Betäubungsmitteleinfluss einen PKW. Der Fahrer ist anderen Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen und wurde gegen 21:10 Uhr am Opelkreisel Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht auf Drogenkonsum. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell