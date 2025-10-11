PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Eingeschlossen im Automatenkiosk "Hot Spot 24/7"

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend wurde ein 42-Jähriger Mann in einem Kiosk in der Kaiserslauterer Innenstadt versehentlich eingeschlossen. Der Mann betrat während bestehender Renovierungsarbeiten unbemerkt die Räumlichkeiten und schlief auf einer Fensterbank ein. Nach Beendigung der Arbeiten übersahen die Handwerker den Mann und verschlossen das Gebäude. Bei Erwachen meldete sich der Mann über Notruf bei der Polizei. Mit dem Mann wurde vereinbart, dass er in den Räumlichkeiten verbleibt, bis der Kioskbetreiber erreicht werden kann und den Mann befreit.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

