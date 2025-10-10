PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme nach Raubüberfällen auf der Kerwe

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, für einen Raubüberfall auf der Kerwe in Weilerbach am Sonntag, 28. September, verantwortlich zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6127626). Das Amtsgericht Kaiserslautern erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr gegen die unter Bewährung stehenden 16-jährigen Jugendlichen. Ihnen wird vorgeworfen, einem Geschädigten unter Gewaltanwendung ca. 20 Euro weggenommen zu haben. Polizeibeamte trafen die beiden am Donnerstag vor dem Rathaus an und nahmen sie fest. Der Ermittlungsrichter setzte die Haftbefehle in Vollzug. Beide machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

