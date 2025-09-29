Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kerwe-Nacht endet mit Raub

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Samstag in Weilerbach unterwegs waren. In dieser Nacht wurden aus der Eichendorffstraße und der Obergasse zwei Vorfälle mit ähnlichen Abläufen gemeldet: ein versuchter und ein vollendeter Raub.

Ein 61-jähriger Mann berichtete zunächst, dass er gegen 3.15 Uhr zwei unbekannten Jugendlichen begegnete, die versuchten, ihm die Geldbörse zu entreißen. Der Betroffene konnte aber flüchten und so den Räubern entkommen.

Eine halbe Stunde später wurde allerdings ein 32-jähriger Mann Opfer eines Raubdeliktes. Nach Angaben des Betroffenen wurde er auf seinem Heimweg von der Kerwe von zwei Tätern überfallen. Die Unbekannten nahmen die Geldbörse des 32-Jährigen an sich und rannten davon. Mit der erbeuteten EC-Karte gab es später mehrere Abbuchungen, vermutlich für Zigarettenkäufe.

Eine Polizeistreife konnte noch in derselben Nacht zwei Tatverdächtige ausfindig machen, die zu der Täterbeschreibung passten. Es handelte sich um zwei bereits amtsbekannte 16-jährige Jungen aus Kaiserslautern. Sie hatten eine größere Menge Bargeld sowie ungeöffnete Zigarettenpackungen bei sich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell