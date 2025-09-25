Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb ergattert Handy

Kaiserslautern (ots)

Weil ihr Mobiltelefon gestohlen wurde, erstattete eine Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg Anzeige bei der Polizei. Wie die 43-Jährige bei den Beamten zu Protokoll gab, war sie am Dienstagabend, zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße einkaufen. Kurz nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, fiel ihr auf, dass ihr Handy der Marke "Apple" weg war. Die Frau geht davon aus, dass Langfinger zugegriffen und das iPhone 15 Plus gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer war im genannten Zeitraum in der Fußgängerzone unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

