Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger bedienen sich an Autos

Kaiserslautern (ots)

Kaiserslautern

Langfinger bedienen sich an Autos

Zweimal griffen Langfinger in dieser Woche im Stadtgebiet zu und bedienten sich am Inhalt von geparkten Pkw.

Aus der Herzog-von-Weimar-Straße meldete sich eine 36-jährige Besitzerin eines Mazdas. Nach ihren Angaben stand der Wagen zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, am Straßenrand. Die Diebe müssen innerhalb dieses Zeitraums den Mazda geöffnet und aus dem Innenraum einen zweistelligen Bargeldbetrag entwendet haben.

Ähnlich erging es einem 25-Jährigen in der Feuerbachstraße. Sein Opel Insignia stand in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 2 und 6 Uhr ebenfalls am Straßenrand. Die Täter wurden auch hier fündig und stahlen aus dem Wageninneren ein Elektrowerkzeug und Bargeld im dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell