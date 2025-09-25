POL-PPWP: Vermisste Person angetroffen
Viernheim (Hessen) - Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Die Fahndung nach einem 66-jährigen Mann aus Viernheim, der seit dem 20. August 2025 vermisst wurde (wir berichteten), ist eingestellt. Der Gesuchte wurde wohlbehalten angetroffen. Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal sowie die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden gelöscht. Sollten Sie das Foto des Verdächtigen oder seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf
