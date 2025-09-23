POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen und Beute gemacht
Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Wegen eines Einbruchs ermittelt die Polizei in der Nelkenstraße. Unbekannte haben sich am Montag, zwischen 12 und 13:45 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft und die Innenräume durchsucht. Als Beute verzeichneten die Täter Schmuck, Kleider und Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa
