POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen
Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu einem Wohnhaus in der Sankt Wendeler Straße. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten und durchwühlten die Täter zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr die Innenräume des Anwesens. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro machten sich die Langfinger aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa
