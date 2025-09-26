PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu einem Wohnhaus in der Sankt Wendeler Straße. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten und durchwühlten die Täter zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr die Innenräume des Anwesens. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro machten sich die Langfinger aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

