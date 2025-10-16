PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Überwachung Einbahnstraßenregelung Pfalzsprung

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025 wurden mehrere Kontrollen im Bereich des Pfalzsprungs durchgeführt. Dort ist derzeit, aufgrund einer Baustelle in der Alzeyer Straße, eine temporäre Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Es wurden insgesamt 29 Verkehrsteilnehmer wegen dieses Verstoßes kontrolliert und sanktioniert. Des Weiteren fiel vormittags eine 44-jährige PKW-Fahrerin auf, da sie einen PKW ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Am Nachmittag wurde ein 38-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Dieser stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aufgrund der hohen Frequentierung des Pfalzsprungs war es nicht möglich alle Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren, die die Straße entgegen der Fahrtrichtung befuhren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

