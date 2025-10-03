PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Deutschlandfahne von öffentlichem Gebäude entwendet - Täter unbekannt

Bad Kreuznach - Mainzer Straße - Ortsgemeinde Planig (ots)

Durch den Ortsvorsteher der Gemeinde Bad Kreuznach ST Planig wird bekannt, dass eine vor dem dortigen Rathaus an einem Fahnenmast befestigte Deutschlandfahne von unbekannten Tätern entwendet wurde. Die anlässlich des Tages der Deutschen Einheit gehisste Flagge wurde zwischen dem 02.10., 21 Uhr, und dem 03.10., 07:45 Uhr offenbar zunächst heruntergelassen, danach wurden die Schnürungen durchtrennt und die Fahne entwendet. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die meldende Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

