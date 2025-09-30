PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 30.09.2025, 02:51 Uhr, wurde der Polizei Bad Kreuznach zunächst der Diebstahl einer Überwachungskamera gemeldet. Ein Hausbewohner teilte mit, dass an einem Anwesen in der August-Bechter-Straße eine unbekannte männliche Person an das Haus herantrat und eine dort angebrachte Kamera entwendete.

In der Folge kommt es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Wohnungseinbruch. Die Hausbewohnerin befand sich zum Zeitpunkt der Tat schlafend in ihrem Bett und wurde gegen 03:30 Uhr durch Geräusche geweckt. Bei einer Nachschau im Anwesen konnte sie den Einbrecher im Obergeschoß für einen kurzen Moment erblicken, der umgehend die Flucht in Richtung des Ledderhoser Weges ergriff.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften der Polizeidirektion Bad Kreuznach, der Verkehrsdirektion Mainz sowie der Diensthundestaffel des Polizeipräsidium Mainz, führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Durch die Befragung der beiden oben genannten Zeugen konnte eine Beschreibung des Täters erlangt werden:

   - Männlich
   - ca. 1,80 m groß
   - ca. 50-60 Jahre alt
   - korpulente Figur
   - Kleidung: dunkle Jacke, graue Hose, Schiebermütze, schwarze 
     Schuhe und helle Kapuze
   - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Der Einbrecher entwendete Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 10.000 EUR.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

