Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tageswohnungseinbruch in Stromberg

Stromberg (ots)

Am Samstagnachmittag, 27.09.2025 ging bei der Polizei Bad Kreuznach die Meldung über einen Tageswohnungseinbruch in der Gemeinde Stromberg, dortige Straße "Alte Steige", ein. Im Zeitraum zwischen 11:50 - 14:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhaus ein und entwendeten hieraus Bargeld sowie Schmuckgegenstände. Darüber hinaus begaben sich die Täter über das Treppenhaus in das erste Geschoß. Hier suchten sie in einer dort befindlichen weiteren Wohnung nach potenziellem Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden aus dieser Wohnung keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die zu den oben beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

