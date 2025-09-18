PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKH: Verfolgungsfahrt mit getuntem Fahrrad

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (18.09.2025) lieferte sich ein 28-jähriger Fahrradfahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 07:30 Uhr fiel Beamten der Polizei Bad Kreuznach im Bereich des Schwabenheimer Wegs ein Fahrradfahrer auf, welcher mit unmenschlicher Geschwindigkeit die dortige Straße befuhr. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und machte auch bei Blaulicht und Martinshorn keine Anstalten, anzuhalten. Stattdessen trat er die Flucht über die Industriestraße, sowie Nikolaus-Otto-Straße an. Bei dieser Verfolgungsfahrt konnten die Beamten erkennen, dass der Fahrer die Geschwindigkeit halten konnte, obwohl dieser nicht in die Pedale trat. Die Nachfahrt führte die Beamte weiter über Feldwege bis nach Bosenheim. Dort versuchte der Fahrer sich durch befahren enger Gassen aus dem Sichtfeld der Beamten zu entfernen. In der Karl-Sack-Straße kam dem Beschuldigten ein 8-jähriger Junge, in Begleitung seiner zu Mutter, zu Fuß entgegen.

Da der Radfahrer augenscheinlich unentschlossen war, an welcher Seite er an den Fußgängern vorbeifahren sollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Schuljungen und dem Fahrradfahrer. Der Beschuldigte kam hierdurch zu Fall und konnte durch die Beamten anschließend unverletzt und widerstandslos festgenommen werden. Der Schuljunge wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein städtisches Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Inaugenscheinnahme des ursprünglich normalen Trekkingrads konnten mehrere Veränderungen festgestellt werden. Bei Betätigung eines Schalters wurde das Hinterrad angetrieben. Nach anheben dieses konnte auf dem Boardcomputer eine Spitzengeschwindigkeit von 99km/h festgestellt werden. Das Fahrrad wurde für die Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Des weiteren ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine möglichen vorangegangenem Betäubungsmittelkonsum. Daher wurde der Beschuldigte wurde für eine Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Über einen Führerschein verfügte der Beschuldigte nicht.

Der 28-jährige Beschuldigte dürfte gegen mehrere Straftatbestände verstoßen haben.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt in diesem Zusammenhang die benachbarte Dienststelle (Polizeiinspektion Bingen).

Sowohl Zeugen, als auch weitere Personen, die möglicherweise genötigt oder anderweitig geschädigt wurden, werden gebeten, sich entweder bei der Polizei in Bingen oder Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

