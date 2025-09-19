Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wasserrohrbruch in Bad Münster am Stein - Einschränkungen in der Wasserversorgung auch am Folgetag

Bad Kreuznach (ots)

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Rotenfelserstraße in der Nacht von Donnerstag, 18.09. auf Freitag, 19.09.2025 kommt es derzeit zu Einschränkungen in der Wasserversorgung. Mehrere Haushalte sind seit ca. 03 Uhr in der Nacht ohne fließendes Wasser. Das genaue Schadensausmaß ist bislang unbekannt, durch die Stadtwerke Bad Kreuznach wurde zunächst die Wasserversorgung abgestellt. Betroffen sind insbesondere die Haushalte in den Bereichen Beethovenstraße, Dreiburgenstraße, Beigeordnetenweg und Bismarkstraße.

