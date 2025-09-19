PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wasserrohrbruch in Bad Münster am Stein - Einschränkungen in der Wasserversorgung auch am Folgetag

Bad Kreuznach (ots)

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Rotenfelserstraße in der Nacht von Donnerstag, 18.09. auf Freitag, 19.09.2025 kommt es derzeit zu Einschränkungen in der Wasserversorgung. Mehrere Haushalte sind seit ca. 03 Uhr in der Nacht ohne fließendes Wasser. Das genaue Schadensausmaß ist bislang unbekannt, durch die Stadtwerke Bad Kreuznach wurde zunächst die Wasserversorgung abgestellt. Betroffen sind insbesondere die Haushalte in den Bereichen Beethovenstraße, Dreiburgenstraße, Beigeordnetenweg und Bismarkstraße.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

