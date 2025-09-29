PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rüdesheim, B41 (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 16.50 Uhr befahren ein 37-jähriger PKW-Fahrer und eine 22-jährige PKW-Fahrerin die B41 in Fahrtrichtung Kirn. In Höhe der Auffahrt Rüdesheim fährt der 37-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen und die 22-Jährige auf dem linken Fahrstreifen. Nach Angaben der PKW-Fahrerin will an der Auffahrt ein LKW auf die B41 auffahren. Der PKW-Fahrer wechselt unvermittelt den Fahrstreifen und übersieht die neben ihm fahrende PKW-Fahrerin. Bei dem Versuch zu bremsen, fährt die PKW-Fahrerin in die Mittelleitplanke und wird hierbei leichtverletzt. Der PKW-Fahrer kollidiert ebenfalls mit der Mittelleitplanke und wird hierbei vermutlich schwerverletzt. Es ist derzeit nicht klar, ob es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 20.000,-EUR. Die B41 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeug- und Trümmerbeseitigung für die Dauer von ca. 1 Stunde in Fahrtrichtung Kirn vollgesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

