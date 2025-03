POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl

Oberlauch (ots) - Am Montag, 17.03.2025 wurde die Polizeiinspektion Prüm über eine illegale Entsorgung von mehreren Mülltüten an der L16 in Oberlauch in Kenntnis gesetzt. Insgesamt wurden 4 Mülltüten mit Kleidung und Katzenstreu im Wald entsorgt. Zeugenhinweise zum Verursacher werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte ...

mehr