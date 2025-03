Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Solarpark

Niederöfflingen (ots)

Im Zeitraum 12.03.2025, 20:00 Uhr bis 13.03.2025, 07:00 Uhr wurde der in der Gemarkung Niederöfflingen befindliche Solarpark mutwillig beschädigt. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das Gelände des Solarparkes, in dem sie über den dort befindlichen Drahtzaun kletterten. Dort durchtreten sie mehrere Kabelstränge, sodass mehrere PV-Anlagen ausfielen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.

