POL-PDWIL: illegale Müllentsorgung

Prüm (ots) - Am 16.03.2025 ereignete sich in der Zeit von 12:30-14:30 Uhr in Prüm im Gerberweg in Höhe des zentralen Omnibusbahnhofs eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein weißer Audi Q5, der zwischen dem Gerberweg und der Firma Nahrings in einer Parkbucht stand, durch einen roten PKW, der neben dem Audi geparkt war, beschädigt. Anschließend entfernte der Fahrer/die Fahrerin des roten PKW's vom Unfallort, ohne ...

mehr