PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16Jähriger leistet nach Sachbeschädigung Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Am 02.10.2025 kam es gegen 22:10 Uhr an einer Haltestelle auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer zu einer Sachbeschädigung. Von dort aus waren zwei männliche Personen in unterschiedliche Richtungen flüchtig. Eine der beiden Personen konnte auf der Hugostraße durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Diese wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die Beamten fortwährend. Die Fixierung der Person konnte nur durch das Aufbringen einfacher körperlicher Gewalt gewährleistet werden.

Der Beschuldigte wurde einer Polizeiwache zugeführt und nach Feststellung der Identität in die Obhut der Mutter übergeben. Den 16Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Widerstandes und Sachbeschädigung.

Ein Beamter wurde aufgrund der Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Espa, PHKín
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 09:51

    POL-GE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

    Gelsenkirchen (ots) - Am 02.10.2015 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Ulfkotter Starße in Höhe der A52 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 32jährige Gelsenkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw die Ulfkotter Straße in Fahrtrichtung Hassel und übersah beim Linksabbiegen auf die A52 den ihr entgegenkommenden Pkw eines 51jährigen Unfallbeteiligten. Es kam zur Kollision. Die Unfallverursacherin wurde ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:08

    POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hassel

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hassel sind am Donnerstag, 2. Oktober 2025, zwei Personen verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war gegen 12.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Ulfkotter Straße in Richtung Hassel unterwegs, von wo aus sie nach links auf die A52 in Richtung Gladbeck abbiegen wollte. Zeitgleich kam ihr ein 51 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren