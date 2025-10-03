Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16Jähriger leistet nach Sachbeschädigung Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Am 02.10.2025 kam es gegen 22:10 Uhr an einer Haltestelle auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer zu einer Sachbeschädigung. Von dort aus waren zwei männliche Personen in unterschiedliche Richtungen flüchtig. Eine der beiden Personen konnte auf der Hugostraße durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Diese wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die Beamten fortwährend. Die Fixierung der Person konnte nur durch das Aufbringen einfacher körperlicher Gewalt gewährleistet werden.

Der Beschuldigte wurde einer Polizeiwache zugeführt und nach Feststellung der Identität in die Obhut der Mutter übergeben. Den 16Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Widerstandes und Sachbeschädigung.

Ein Beamter wurde aufgrund der Widerstandshandlungen leicht verletzt.

