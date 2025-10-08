Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - B 428 bei Frei-Laubersheim voll gesperrt

Frei-Laubersheim (ots)

Am 08.10.2025, um 17:10 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann mit seinem Pkw die B 428 von Hackenheim kommend in Richtung Frei-Laubersheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Anschließend fuhr er wieder nach links und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 57jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw blieb hierbei unverletzt.

Der 30jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, kam jedoch wenig später wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrbahnbegrenzungsstein. Im weiteren Verlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-jährige Mann leicht verletzt. Der 56-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Seine 55-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des 30-jährigen Fahrers durch Betäubungsmittel fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die B 428 musste für die Dauer der Unfallaufnahme über drei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell