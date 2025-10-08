PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - B 428 bei Frei-Laubersheim voll gesperrt

Frei-Laubersheim (ots)

Am 08.10.2025, um 17:10 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann mit seinem Pkw die B 428 von Hackenheim kommend in Richtung Frei-Laubersheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Anschließend fuhr er wieder nach links und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 57jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw blieb hierbei unverletzt.

Der 30jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, kam jedoch wenig später wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrbahnbegrenzungsstein. Im weiteren Verlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-jährige Mann leicht verletzt. Der 56-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Seine 55-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des 30-jährigen Fahrers durch Betäubungsmittel fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die B 428 musste für die Dauer der Unfallaufnahme über drei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 12:44

    POL-PDKH: Deutschlandfahne von öffentlichem Gebäude entwendet - Täter unbekannt

    Bad Kreuznach - Mainzer Straße - Ortsgemeinde Planig (ots) - Durch den Ortsvorsteher der Gemeinde Bad Kreuznach ST Planig wird bekannt, dass eine vor dem dortigen Rathaus an einem Fahnenmast befestigte Deutschlandfahne von unbekannten Tätern entwendet wurde. Die anlässlich des Tages der Deutschen Einheit gehisste Flagge wurde zwischen dem 02.10., 21 Uhr, und dem ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:02

    POL-PDKH: Unfallzeuge, bitte melden!

    Bad Kreuznach (ots) - Am So., 28.09.2025, kurz nach 21.00 Uhr, parkte in Bad Kreuznach, Mannheimer Str., Höhe Haus Nr. 240, ein weißer Mercedes A-Klasse am Straßenrand rückwärts ein und beschädigten dabei einen dahinter parkenden PKW (ca. 2000 Euro). Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Vorgang hat ein Zeuge beobachtet und eine schriftliche Nachricht hinterlassen, ohne dabei seinen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 14:45

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 30.09.2025, 02:51 Uhr, wurde der Polizei Bad Kreuznach zunächst der Diebstahl einer Überwachungskamera gemeldet. Ein Hausbewohner teilte mit, dass an einem Anwesen in der August-Bechter-Straße eine unbekannte männliche Person an das Haus herantrat und eine dort angebrachte Kamera entwendete. In der Folge kommt es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Wohnungseinbruch. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren